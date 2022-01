Final Fantasy X/X-2 producent blikt terug naar de ontwikkeling

Een blogpost geeft een kijkje achter de schermen van twee klassieke Final Fantasy spellen.

In een post op de Playstation Blog blikt Yoshinori Kitase, de producent (ondertussen is hij een regisseur), van het spel terug op de ontwikkeling van de spellen. Zo kijkt die terug naar het feit dat X de eerste PS2 Final Fantasy was en wat dat betekende voor het spel. Zo wilden ze eerst gebruik maken van vele kleuren, maar zagen er uiteindelijk vanaf. Consumenten wilden namelijk zo veel mogelijk realisme dus dit hebben ze zes maanden voor de deadline aangepast nog.

Verder praat die nog dat ze enorm hebben gestreden voor de toevoeging van voice-acting en hoe het was om zoveel tradities te verbreken met X. Tradities die al lang in de franchise waren ingebakken zoals de ATB (Active Time Battle).

Ook over het directe vervolg had die verschillende dingen te delen. Zo ging het spel terug naar ATB, maar wel met flinke veranderingen. Dit omdat de nieuwe lead game designer deze verandering had gewild. Wat misschien het opvallendste was aan de blog is de opmerking dat ze enorm veel moeite hadden met de naam. X-2 werd namelijk eerst afgewezen omdat Square bang was dat het voor XII werd gezien.