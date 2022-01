Dragon Ball: The Breakers krijgt informatie over singleplayer, verhaal en meer

Neem samen met je vrienden het op tegen de grootste schurken van het Dragon Ball Z-universum

Fans van titels zoals Dead By Daylight waren aardig verrast door de aankondiging van Dragon Ball: The Breakers. In dit spel stap je in de schoenen van een normale dorpsbewoner binnenin het universum van Dragon Ball Z. Hoe werkt het allemaal vraag je je misschien af. In een potje speelt één iemand een van de slechteriken en de rest normale dorpsbewoners. In Dragon Ball: The Breakers is het echter niet het doel om tegen de vijand te vechten. Samen met je teamgenoten moet je zien te vluchten van de grote machtige Dragon Ball Z-slechterik. Je bent tenslotte maar een normale dorpsbewoner.

Je zit namelijk vast met de slechterik in een omgeving genaamd een ”TIme Seam”, een omgeving die zich tussen tijdlijnen door heen speelt. Samen met enkele hulpmiddelen van de tijdreizigers die al eens in een Time Seam zijn geweest, moet je het zien te redden. Je kunt geen van de helden spelen zoals Goku, wel kun je hun krachten lenen door middel van een voorwerp genaamd een ”Transphere”. Je kunt ook de verschillende Dragon Balls verzamelen en een kracht krijgen van Shenron die gelijkstaat met de kracht van de slechterik. Deze kracht kun je dan lenen van bijvoorbeeld Goku.

Qua Story Modus moet je niet al te veel verwachten, het spel zal zich vooral focussen op online-multiplayer. Het verhaal bevat zich vooral in de tutorial. Hierin wordt het plot en de bedoeling van het spel aan je uitgelegd. Dit is ook een van de redenen waarom de prijs van het spel een stuk lager ligt dan de normale prijs van 69,99 euro.

Hara, de maker van het spel, heeft ook gezegd dat ze feedback van de spelers heel serieus nemen. Zo zullen waar nodig veranderingen worden aangebracht.

Ga jij Dragon Ball: The Breakers spelen? Laat het ons weten in de reacties hieronder!