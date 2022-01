Cannibal Cuisine krijgt gratis Scarab King-uitbreiding

Deze gratis uitbreiding is vanaf 25 januari te spelen.

Cannibal Cuisine is een kookspel van het Belgische Rocket Vulture en kwam twee jaar geleden uit voor de Nintendo Switch. Qua gameplay lijkt dit spel ontzettend op Overcooked; het is namelijk de bedoeling dat je alle benodigde gerechten klaarmaakt. Echter heeft dit spel wel een aantal unieke twists. Zo speel je bijvoorbeeld als kannibaal en moet je mensen afslachten als je vlees nodig hebt. Daarnaast heb je ook diverse speciale vaardigheden die je gedurende het spel kunt gebruiken.

Hoewel het spel op de Switch al bijna twee jaar oud is, moet het op andere consoles nog uitgebracht worden. Er wordt dan ook nog volop gesleuteld aan deze game en dat is te merken: Rocket Vulture heeft namelijk een nieuwe gratis uitbreiding aangekondigd, genaamd Scarab King. Deze uitbreiding staat volledig in het teken van het oude Egypte en brengt onder andere vijf nieuwe levels en een nieuwe challenge level met zich mee, mensen zijn ingeruild voor mummies en je krijgt diverse nieuwe cosmetische voorwerpen. Daarnaast kun je vallen deactiveren met behulp van edelstenen die je krijgt van scarabeeën en ook is er een nieuw mechanisme aan de game toegevoegd waarbij je bruggen kunt besturen.

Deze nieuwe Scarab King-uitbreiding is beschikbaar vanaf 25 januari. In onderstaande trailer kun je alvast de eerste beelden van deze uitbreiding zien, samen met beelden van de oorspronkelijke game.