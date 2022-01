Summertime Madness verschijnt deze maand op de Nintendo Switch

Download nu de demoversie van het spel en probeer het uit!

Vorig jaar werd er in april aangekondigd dat Summertime Madness naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel het puzzelspel van ontwikkelaar en uitgever Sometimes You ergens vorig jaar al uit moest komen, is dat helaas niet gebeurd. Gelukkig is de titel kort geleden in de Nintendo eShop verschenen, onder het kopje binnenkort verkrijgbaar, waardoor het nu duidelijk is dat de game eind deze maand te spelen is. Summertime Madness gaat op 26 januari voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, al krijg je momenteel 20% korting.

In Summertime Madness neem je de rol over van een schilder die een deal heeft gemaakt met de duivel. Deze heeft je echter bedrogen en nu zit je vast in één van je eigen schilderijen. Om eruit te komen moet je op reis door je eigen geschilderde werelden, die vaker wel dan niet surrealistische situaties opleveren. Onderweg los je de nodige puzzels op en de vele mysteries van dit land zorgen ervoor dat het nog een hele klus is om te ontsnappen.

Ben je benieuwd geworden naar Summertime Madness? Bekijk dan onderstaande trailer. Mocht je toch nog twijfelen over deze game, dan is het vanaf nu mogelijk om een gratis demoversie te downloaden in de Nintendo eShop.