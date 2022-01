Shiny Galarian Articuno, Zapdos en Moltres worden vrijgegeven

Doe mee aan de International Challenge en krijg drie zeldzame Pokémon!

Het is aangekondigd dat Shiny Galarian Articuno, Zapdos en Moltres binnenkort worden vrijgegeven in Pokémon Sword en Shield. Normaal gesproken zijn de Shiny varianten van deze Pokémon niet verkrijgbaar. Ze zijn namelijk gecodeerd om nooit Shiny te zijn wanneer je ze tegenkomt in de Crown Tundra DLC. Er komt binnenkort dus echter een mogelijk om de zeldzame varianten van deze vogels toch te verkrijgen. Spelers die meedoen aan de International Challenge krijgen iedere maand een van deze Legendarische Pokémon cadeau. Galarian Articuno in februari, Galarian Zapdos in maart en Galarian Moltres in april.

De International Challenge is een online competitie waarvoor je je kunt registreren als je in het gamemenu op de VS-knop klikt. Registratie voor de 2022 International Challenge February loopt van 3 tot en met 17 februari. Vervolgens lopen de gevechten van 18 tot en met 20 februari. Registratie voor de 2022 International Challenge March loopt van 24 februari tot en met 10 maart. Vervolgens lopen de gevechten van 11 tot en met 13 maart. Registratie voor de 2022 International Challenge February loopt van 31 maart tot en met 14 april. Vervolgens lopen de gevechten van 15 tot en met 17 april. Wees er dus op tijd bij als je deze zeldzame Pokémon wilt verkrijgen. Ga jij meedoen aan deze competities? Laat het ons weten in de reacties!

Serebii Update: Shiny Galarian Articuno, Zapdos and Moltres are to be given to players who participate in the International Challenge February, March & April online competitions. Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/4IAgoioYpR — Serebii.net (@SerebiiNet) January 14, 2022