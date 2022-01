[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 3

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

RPGolf Legends

Verschijnt op: 20 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Stel jezelf voor: je wilt lekker een potje gaan golfen maar je komt er achter dat een duistere kracht alle gaten heeft afgesloten! Dit is het dilemma uit RPGolf Legends én jij gaat dit oplossing. Bundel je krachten met de geest van een golfclub en ga op avontuur. Maak een reis door verschillende werelddelen waar monsters en golf beide een belangrijke rol spelen. Haal je beste scores terwijl je het opneemt met de gekste tegenstanders. Verander je look, update je vaardigheden, ga een potje vissen, knutselen of verken de open wereld.

Guild of Ascension

Verschijnt op: 19 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €16,99

Guild of Ascension is een tactische actie-RPG met rogue-lite invloeden. Een combinatie van turn-based combat en real-time actie! Knutsel wapens, leer vaardigheden, word vrienden met beestjes, vecht met rare wezens en neem het op tegen gigantische bazen in dit spel boordevol actie!

The Company Man

Verschijnt op: 21 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

The Company Man is de zoveelste actie platformer, maar een in een wel heel grappig jasje: je bent namelijk een werknemer die probeert hogerop te komen! Hiervoor moet je het onder andere opnemen tegen jouw baas. Sla jouw collega’s met een toetsenbord, vuur e-mails af op leidinggevenden en zorg dat je weer helemaal fit bent na een kopje koffie uit de automaat. Wil je het naar de top schoppen? Zorg dan dat je iedereen boven jou verslaat.