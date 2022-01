Race morgenavond mee met de vierde cup van het Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Benelux toernooi!

Toon je Mario Kart-skills in de laatste cup!

Nintendo Benelux heeft vorig jaar een groots Mario Kart 8 Deluxe-toernooi aangekondigd genaamd Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Benelux. Het evenement bestaat uit vier online toernooien en een finale, welke verspreid zijn over een jaar. Zaterdag 15 januari is het tijd voor de vierde en tevens laatste cup: de Winter Cup. Je kunt meedoen tussen 19:00 en 20:00 uur. Deelnemen is eenvoudig en hieronder kun je lezen hoe je gemakkelijk mee kunt doen.

Speel je voor de winst of voor de lol?

De winnaar van de vierde cup gaat er dan niet alleen met de winst en de gouden beker vandoor, maar wordt ook trotse eigenaar van een Hot Wheels Mario Kart Racebaan. De winnaar van de uiteindelijke finale krijgt ook nog eens een trofee van Mario Kart 8 Deluxe!

Mocht je niet zo goed zijn in het racen als de rest, dan maak je alsnog kans op een gave prijs. Net zoals de vorige keer kun je namelijk jouw beste, spannendste, meest zenuwslopende of grappigste racemoment van deze Winter Cup delen op Twitter met de hashtag #WinterCup. Als je dit tussen 15 januari 19:00 uur en maandag 17 januari 09:00 uur doet, dan maak je kans op een Mario Kart Red Shell Light.

Hoe doe je mee?

Om op zaterdag 15 januari 2022 deel te nemen open je Mario Kart 8 Deluxe, kies je in het hoofdmenu voor “Online” en dan ga je naar “Toernooi”. Vervolgens kies daar voor “Zoeken met een code” en vul de volgende toernooicode in: 2148-0593-1563. Jij kunt dan gedurende maximaal 12 races samen met anderen strijden voor de winst.