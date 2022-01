Nova-111 viert release met trailer

De game is eindelijk geland op de Nintendo Switch.

Nova-111 is sinds gisteren te spelen op de Nintendo Switch. Dit heeft even geduurd, de quirky sci-fi strategiegame is namelijk al sinds 2015 te spelen op een aantal andere platformen. Om de release op de Switch te vieren heeft No Gravity Games een nieuwe trailer online gezet, waarin de game even kort in het zonnetje wordt gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

In Nova-111 bestuur jij een klein oranje ruimteschip. Verken vreemde buitenlandse planeten en vecht met aliens in gevechten die turn-based met real-time gameplay weten te combineren. Gebruik je creativiteit tijdens je avontuur om de wetten van ruimte en tijd weer te repareren, en de wetenschappers te redden die verdwenen zijn. Deze zijn verdwenen tijdens het universums grootste wetenschappelijke experiment, en het is aan jouw om alles recht te zetten wat nu krom is.