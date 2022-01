Last minute nog nieuwe informatie van Dying Light 2 onthuld

Dying Light 2 komt na drie jaar bijna uit, toch weet Techland nog snel wat informatie te onthullen.

Op 4 februari verschijnt eindelijk Dying Light 2 voor alle huidige platformen. Hoewel velen al lang op het spel zaten te wachten, werd afgelopen september pas de Switch-versie onthuld. Door de kracht van de Switch is het echter wel een Cloud Edition geworden. Afgezien van dat zal het spel volledig speelbaar zijn op de Switch. Techland heeft om de hype af te maken twee nieuwe video’s onthuld. Eén is een trailer, de andere de laatste in een serie diepere kijkjes naar het spel.

Dying Light 2 speelt zich af in The City. Eén van de laatste grote plekken met mensen. Overal is conflict en de mensheid is terug naar de Dark Ages. De stad heeft een laatste hoop en dat ben jij. Als speler heb je namelijk de bijzondere kracht om het lot van de stad te veranderen. Zowel de goede kant op als de slechte kant. Dit alles in een grote open wereld die je kunt verkennen met de bekende en verbeterde gameplay van Dying Light. Eén van de nieuwste aankondigingen is dat het spel co-op gespeeld kan worden. Laat anderen jouw spel joinen of join anderen en zie hoe hun wereld er aan toe is en help daar beslissingen te nemen.