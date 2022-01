Duel Princess krijgt gameplay

De prinsessen in dit spel gaan met elkaar op de vuist! Wie zal wier kasteel kunnen veroveren?

In de side-scroller/Tower defense-titel genaamd Duel Princess gaan prinsessen met elkaar op de vuist. Hierbij moet je je eigen party leiden naar het kasteel van de vijandige prinses en deze proberen in te nemen. De vijandige prinses laat haar mooie kasteeltje niet zomaar inpikken! Ze heeft zelf ook genoeg vrienden die haar bij het beschermen willen helpen. Let er wel op dat dit spel best wel veel sexy gedeeltes bevat, het is dus niet voor de jongere gamer onder ons.

Bekijk de gameplay van Duel Princess hieronder:

Ga jij Duel Princess halen? Laat het ons weten in de reacties!