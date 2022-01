Byleth van Fire Emblem krijgt eigen figuur in februari 2023

Byleth is klaar voor de strijd in haar gloednieuwe beeldje!

Slecht nieuws voor de fans van de mannelijke Byleth, maar goed nieuws voor de fans van de vrouwelijke Byleth. Het Fire Emblem-personage krijgt namelijk een eigen figuur in een actie pose. De schaal van het figuur is 1/7 en is gemaakt door Tokura en geverfd door Murakawa. Dit is het vierde beeldje in de Fire Emblem figuur-series, gemaakt door Intelligent Systems.

Met speciaal effect

Zonder speciaal effect

Byleth komt met twee verschillende versies van haar zwaard, Sword of the Creator. Eentje van het “normale” zwaard en eentje met een speciaal effect aan het zwaard toegevoegd.

Heb je interesse in dit Byleth-figuur? Dan kun je deze hier pre-orderen. Let er wel op dat je deze moet importeren via Play-Asia. Je kunt hierbij reserveren tot en met 14 juli 2022 en wordt in februari 2023 naar je toe verzonden. Ga jij hem halen? Laat het ons weten in de reacties hieronder!