Astroneer krijgt launchtrailer

Duik het universum in met dit intergalactische avontuur!

System Era Softworks heeft vandaag Astroneer naar de Nintendo Switch gebracht, een spel voor iedereen die altijd al een astronaut wilde zijn! In Astroneer ontdek je verschillende omgevingen in de 25e eeuw, wanneer er veel meer intergalactische ontdekkingen zijn gedaan en de ruimte te verkennen is. Zet jouw leven op het spel om ontdekkingen te doen en om grote raadsels op te lossen in het gehele universum. Maak voertuigen, speel samen met verschillende basissen, bouw van alles en nog wat en wakker jouw creativiteit aan.