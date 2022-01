Trevenant komt naar Pokémon Unite

Trevenant voegt zich bij de rest als nieuw speelbaar personage!

Pokémon Unite kwam halverwege vorig jaar uit op de Nintendo Switch. Niet lang daarna kwam deze game ook op smartphones uit en het is een groot succes. De afgelopen maanden zijn er al verschillende nieuwe personages toegevoegd, zoals Dragonite en Tsareena. Vandaag is er via een filmpje op het YouTube-kanaal van Pokémon Unite een nieuw personage aangekondigd. Trevenant zal vanaf 20 januari speelbaar zijn. Trevenant is een ‘defender’, maar er is nog weinig bekend over welke aanvallen hij kan doen. Wel zijn er de eerste gameplaybeelden van Trevenant te zien in onderstaand filmpje.



Speel jij nog Pokémon Unite? Welk personage is jouw favoriet om mee te spelen? Laat het ons weten in de reacties.