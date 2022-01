Shattered: Tale of the Forgotten King aangekondigd voor de Switch

Vind de reden van het bestaan in deze intense actie-RPG.

Shattered: Tale of the Forgotten King is een actie-RPG die begin vorig jaar op Steam verscheen. De game werd toen prima ontvangen. Nu, bijna een jaar later, hebben uitgever Forthright Entertainment en ontwikkelaar Redlock Studio aangekondigd dat de game ook naar consoles komt. Wanneer precies is nog niet duidelijk, alleen dat dit in het eerste kwartaal van 2022 zal zijn. Benieuwd naar de game? Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

De oude wereld is verdwenen in de wereld van Shattered: Tale of the Forgotten King. De koning is verdwenen en met hem de wereld die hij ooit tot leven bracht. Het is aan jou om een nieuwe realiteit te schapen door de wereld van Hypnos te verkennen. Het oude land kent vele geheimen en de gevallen beschavingen bevatten veel hints naar wat er gebeurd is… sommige betrouwbaarder dan andere. Vecht je een weg door intense gevechten waarbij elke beweging telt en probeer het geheim van het bestaan te doorgronden.