Persona 4 Arena Ultimax krijgt nieuwe trailer

Vecht in spannende gevechten met de bekende Persona 4-personages!

Afgelopen december maakte Atlus tijdens The Game Awards 2021 bekend dat Persona 4 Arena Ultimax naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Deze game is eerder al op arcades, PS3 en Xbox 360 verschenen. De Switch-versie is gebaseerd op de 2.50 arcadeversie van Persona 4: Arena Ultimax 2, die nooit eerder op consoles verschenen is. Vanaf 17 maart kunnen Switch-bezitters met Persona 4 Arena Ultimax aan de slag. Vandaag heeft Nintendo een nieuwe trailer gedeeld op YouTube. In dit filmpje kan je een eerste blik werpen op hoe de gevechten zullen zijn en hoe de vechtanimaties eruitzien. Deze trailer is onderaan dit artikel te bekijken.



Het verhaal van Persona 4 Arena Ultimax gaat verder met de helden van Persona 4. Terwijl ze nog steeds op zoek zijn naar de mysterieuze drijvende kracht achter alles wat er gebeurde, verschijnt the Midnight Channel weer op tv in de stad Inaba. En nu het zich afspeelt in de echte wereld is het nog gekker dan het al was! Een heel leger schaduwen valt aan… wie zit hier toch achter?