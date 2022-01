Op Zelda geïnspireerde indiegame Ocean’s Heart komt naar de Switch

Ga vanaf 10 februari aan de slag met deze veelbelovende indie game!

Ocean’s Heart is een top-down actie-RPG van ontwikkelaar Max Mraz. De game kwam vorig jaar in januari uit op Steam en werd daar positief ontvangen. Hij heeft momenteel een gemiddelde score van 79 op Metacritic. Om de release op de Switch aan te kondigen heeft uitgever Nordcurrent Labs een trailer gedeeld op hun YouTube-kanaal. Deze is hieronder te bekijken. In de trailer zijn de Zelda-invloeden duidelijk te merken. Je ziet ze vooral in de zwaardvechtanimaties, het verkrijgen van items uit schatkisten en natuurlijk in het iconische blauwe jasje van de hoofdpersoon. Volgens Max Mraz is Ocean’s Heart dan ook “een liefdesbrief aan de Zelda-serie”, maar heeft die daarnaast ook genoeg eigen elementen.

“Het gaat over verkenning en de voldoening van het stuiten op een mysterie, om vervolgens te ontdekken wat dit betekent. De game probeert je van je pad af te sturen om verborgen gebieden te vinden. Deze hinten vervolgens naar nieuwe verhalen en verborgen schatten en monsters. Het geeft veel voldoening om te zien dat de game op het platform gaat verschijnen van zijn grootste inspirator!”

Ocean’s Heart zal vanaf 10 februari te downloaden zijn in de Nintendo eShop. Ga jij met deze veelbelovende indiegame aan de slag? Laat het ons weten in de reacties!