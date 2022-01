Ontdek Headland met 25 minuten aan gameplaybeelden

De game is vanaf nu te spelen op je Nintendo Switch!

Actie-avonturenspel Headland verscheen vandaag op de Nintendo Switch. De game is voor €19,99 te downloaden in de Switch eShop. Voor iedereen die zich afvraagt wat voor game dit is, is er goed nieuws. Youtube-kanaal Handheld Players heeft namelijk een nieuwe video van de game online gezet, met zo ongeveer 25 minuten aan gameplaybeelden. De video kun je hieronder bekijken.

Headland speelt zich vooral af in het hoofd van het hoofdpersonage. Dit personage, Nor, is namelijk zijn fantasie kwijtgeraakt door een onbekende kracht. Zijn kleurrijke fantasie leven is hierdoor afgepakt, maar met het laatste beetje creativiteit dat je nog hebt ga je dat terughalen. Verken de Headland eilanden en vecht tegen monsters om je krachten sterker te maken. Verzamel blauwdrukken, help de bewoners van Headland en ontdek wat de sinistere Pale Guard nu eigenlijk wil. Verder is er een ‘dans’-button, dus het moet helemaal goed komen!