Nintendo deelt achtergrond voor Kirby’s verjaardag

Kirby bestaat dit jaar 30 jaar, dus het is tijd voor een feestje!

De eerste Kirby-game, Kirby’s Dream Land, kwam alweer bijna dertig jaar geleden uit. Dit betekent dat er dit jaar genoeg reden is om een feestje te vieren. Om Kirby’s jubileum te vieren, heeft Nintendo allereerst een speciale achtergrond gedeeld, welke je hier kunt downloaden. Ook heeft Nintendo een speciale website gemaakt voor dit jubileum. Op dit moment kun je hierop alleen nog de achtergrond downloaden, maar binnenkort zal er meer nieuws rondom de activiteiten van dit jubileum op deze site verschijnen.

Daarnaast heeft Nintendo meer informatie vrijgegeven over Kirby en de Vergeten Wereld. Deze game werd vorig jaar in september aangekondigd en zal op 25 maart verschijnen. Meer informatie over deze game kun je in dit artikel terugvinden.

De Kirby-serie bestaat 30 jaar! Download een speciale wallpaper op onze website en blijf op de hoogte van nog meer #Kirby30-verrassingen.



Download de wallpaper hier: https://t.co/JOcUZB3rz4 https://t.co/WXzkodRAGW — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 12, 2022