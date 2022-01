Nieuwe gameplaytrailer Pokémon Legends: Arceus

Meer dan 13 minuten lang!

The Pokémon Company heeft een nieuwe gameplaytrailer gedeeld voor Pokémon Legends: Arceus. De video is meer dan 13 minuten lang en bevat enorm veel nieuwe beelden van het spel. De trailer laat zien hoe je items kunt craften en Pokémon kunt vangen, hoe de Pokédex werkt, wat voor gebieden je kunt verkennen, en nog veel meer. Als je benieuwd was om het spel wat meer in actie te zien, is dit dus eindelijk het moment. We hoeven gelukkig niet meer lang te wachten voordat we zelf de Hisui-regio kunnen verkennen. De release van Pokémon Legends: Arceus is wereldwijd op 28 januari. Als graag wat korting wilt hebben over je aankoop, kan je dat nog via onze speciale kortingsactie doen! Hieronder volgt de gameplaytrailer.