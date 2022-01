Little Golf Journey krijgt een fysieke release

Pre-order hem vanaf 18 januari op de website van Limited Run Games

Limited Run games heeft op social media laten weten dat Little Golf Journey een fysieke release krijgt. De game verscheen vorig jaar in oktober al in de Nintendo eshop voor €16,79.

In Little Golf Journey zul je de wereld weer moeten voorzien van kleur door verschillende golfuitdagingen te overwinnen. De game bevat maar liefst 100 holes op tien verschillende banen. Buiten het golfen om zijn er ook veel geheimen te ontdekken en collectibles te verzamelen.

Vanaf 18 januari kunnen fans de fysieke-versie pre-orderen om 18:00 uur Nederlandse tijd op de website van Limited Run Games. De game zal daar €34,99 gaan kosten. Ga jij Little Golf Journey fysiek in huis halen? Laat het ons weten in de reacties.