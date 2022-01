Bloodroots nu verkrijgbaar bij Super Rare Games

Super Rare Games heeft hun allereerste 2022 titel nu verkrijgbaar. Ditmaal de hack & slash-game Bloodroots.

Niet alle games hebben grote publishers achter zich, hierdoor zijn vele indies normaliter alleen digitaal verkrijgbaar op apparaten zoals de Switch. Gelukkig bestaat Super Rare Games nog die sommige games de kans geven een zeer gelimiteerde fysieke oplage te geven.

Dit is ook het geval met Bloodroots. Dit spel is nu namelijk verkrijgbaar op de Super Rare Games website. Deze eerste titel van 2022 is net als vorige spellen gelimiteerd beschikbaar (4.000 stuks) en bevat naast een doosje en de game nog een paar extra’s. Zo krijg je namelijk een handleiding, trading cards en stickers als bonus. Je hoeft bovendien niet lang te wachten aangezien ze verwachten dat het spel half januari zal gaan verschepen.

Bloodroots is een hack & slash-spel uit 2020 waarin je de rol aanneemt van Mr. Wolf. Iemand heeft Mr. Wolf verraden en voor dood achtergelaten. Het is aan jou om deze persoon op te sporen en je wraak te nemen. Dit doe je door de hele wereld als je wapen te gebruiken. Praktisch alles kan namelijk een wapen worden. Van een ladder tot een bijl en zelfs wortels.