Bekijk hier gameplaybeelden van Astroneer

Geniet hier van 25 minuten aan gameplay!

Afgelopen zomer werd er tijdens een Indie World Showcase bekendgemaakt dat Astroneer naar de Nintendo Switch ging komen. Vandaag is het dan eindelijk de dag dat Switch-bezitters met deze titel aan de slag kunnen gaan. Om dat te vieren heeft het YouTube-kanaal Handheld Players maar liefst 25 minuten aan gameplaybeelden online gezet. Het spel gaat voor een bedrag van € 27,99 over de digitale toonbank.

In Astroneer is het de bedoeling om verschillende werelden te verkennen en deze te hervormen. Hervormen is mogelijk door te graven, waardoor je kunt maken wat je maar kunt bedenken. Daarnaast zet jij je leven op het spel in barre omstandigheden om zeldzame ontdekkingen te doen en de raadsels van het universum op te lossen.

Ben je benieuwd geworden naar Astroneer? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden.

Ga jij vandaag aan de slag met Astroneer? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!