Nieuwe Spirit verschijnt in Super Smash Bros. Ultimate Spirit Board event

Ter ere van het 35-jarig jubileum van Street Fighter!

Er is een nieuwe Spirit Board event aangekondigd voor Super Smash Bros. Ultimate. Dit evenement zal in het teken staan van het 35-jarig jubileum van de Street Fighter-serie. Je kunt dan ook verwachten om voornamelijk veel Street Fighter-karakters tegen te komen! Daarnaast wordt er ook een gloednieuwe Spirit aan het spel toegevoegd! Dat is namelijk Evil Ryu, een kwaadaardige versie van de iconische karatemeester. Afgelopen oktober is de DLC van Super Smash Bros. Ultimate tot een einde gekomen met de uitgave van Sora. Nu blijkt echter dat het einde van de DLC dus niet uitsluit dat er alsnog nieuwe Spirits in het spel kunnen komen. Wie weet zullen er in de toekomst nog meer nieuwe Spirits aan het spel toegevoegd worden. Het Spirit Board event begint op vrijdag 14 januari en loopt voor 5 dagen. Als je Spirit-verzameling bij wilt houden, vergeet dan niet om mee te doen!