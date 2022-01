Kirby en de Vergeten Wereld verschijnt op 25 maart

We hoeven blijkbaar niet heel lang meer te wachten op de nieuwste Kirby-game!

Eind september werd er tijdens een Nintendo Direct aangekondigd dat Kirby en de Vergeten Wereld naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en in die tussentijd hebben we de boxart gezien en is er wat informatie naar buiten gekomen. Echter hebben we met z’n alle pas één trailer kunnen zien van deze nieuwste game met ons favoriete roze vriendje erin.

Gelukkig is daar vandaag verandering in gekomen, want er is zojuist een nieuwe trailer verschenen. Die trailer bevat niet alleen gloednieuwe gameplay, maar ook de releasedatum. Daardoor weten we nu dat Switch-bezitters vanaf 25 maart met Kirby en de Vergeten Wereld aan de slag kunnen gaan.

In Kirby en de Vergeten Wereld betreed je samen met Kirby een dimensie waar je vrij kunt rondlopen in 3D-gebieden. Tijdens dit nieuwe avontuur gebruik je verschillende kopieerkrachten die goed van pas kunnen komen, maar wat staat er allemaal op Kirby te wachten in deze mysterieuze wereld?

Ben je benieuwd geworden naar de trailer? Bekijk dan snel onderstaande video!

Ben jij van plan Kirby en de Vergeten Wereld over een paar maandjes in huis te halen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!