Kansei: The Second Turn HD komt deze week naar de Switch

Deze visual novel is vanaf 14 januari verkrijgbaar.

Ratalaika Games en Sakevisual hebben aangekondigd dat ze Kansei: The Second Turn HD nog deze week op de Nintendo Switch zullen uitbrengen. Deze mysterieuze visual novel zal op 14 januari verkrijgbaar zijn in de eShop. Een trailer van deze aankomende titel kun je hieronder bekijken.

De game draait om een tiener die de dood van elk lijk dat hij aanraakt kan herbeleven. Wanneer de eigenaar van een spraakmakend bedrijf sterft onder mysterieuze omstandigheden raak hij in een nieuwe moordzaak verstrikt. Deze keer moet je echter samenwerken met een groep kinderen met net zulke vreemde vermogens hebben als jijzelf. Helaas kunnen deze nieuwe teamgenoten gevaarlijker zijn dan de moordenaar waarop ze jagen…

Kansei: The Second Turn HD is vanaf 14 januari verkrijgbaar. Ben jij inmiddels wel toe aan een nieuwe visual novel?