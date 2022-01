The Dead Tree of Ranchiuna onderweg naar de Switch

Beleef een intense ervaring en ontdek hoe oneerlijk een samenleving kan zijn.

The Dead Tree of Ranchiuna komt oorspronkelijk alweer uit 2019. Deze game, die draait om een meeslepende ervaring, kwam toentertijd uit op Steam. Nu is deze ook onderweg naar de Switch. Dat hebben ontwikkelaar Tonguç Bodur en uitgever Eastasiasoft aangekondigd. De game is vanaf 2 februari te downloaden in de eShop. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

The Dead Tree of Ranchiuna is een game die je laat nadenken over hoe oneerlijk een samenleving kan zijn. Jij speelt iemand die net afgestudeerd is aan de universiteit en nu terugkeert naar zijn geboortedorp. Echter, als hij daar aankomt is de plaats verlaten. In plaats daarvan krijgt hij verschillende visoenen over wat hier een tijd geleden gebeurd is. Daarnaast krijgt hij visoenen van iemand die hetzelfde meemaakt als hijzelf. Deze visoenen zijn van verschillende tijden en plaatsen, waarbij je dus op zoek moet naar sporen om het mysterie te ontrafelen.