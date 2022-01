SEGA opent nieuwe studio in Sapporo

Buiten de ontwikkeling van nieuwe games zal er veel aandacht gaan naar kwaliteitscontrole

SEGA heeft vandaag aangekondigd dat ze een nieuwe studio hebben geopend in Sapporo. Sapporo is de hoofdstad van de Japanse prefectuur Hokkaido. Deze bevindt zich op het northernmost eiland. De studio zal dienen als een tweede hoofdontwikkelstudio voor getalenteerde ontwikkelaars. Aan het hoofd staat Takaya Segawa, de producer van Phantasy Star Online 2 die al sinds 1992 bij het bedrijf werkt. De studio opende zijn deuren op 1 december. Buiten de ontwikkeling van nieuwe games zal er ook aandacht gaan naar kwaliteitscontrole. Geen overbodige luxe, gezien de bugs in de laatste Sonic-games. Aan welke games hoop jij dat SEGA’s nieuwe studio zal gaan werken? Laat het ons weten in de reacties.