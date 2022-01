Live action game The Gallery komt naar de Switch

In april dit jaar moet de game verschijnen.

Fans van live action games kunnen hun borst nat maken voor een nieuwe titel. Aviary Studios heeft vandaag bekendgemaakt dat The Gallery naar de Nintendo Switch komt. De titel moet ergens in april verschijnen en een trailer van de game kun je hieronder bewonderen.

The Gallery is in februari en maart vorig jaar in een periode van zes weken gefilmd en moet een combinatie worden van een spannende thriller en sociaal drama. Het speelt zich af in de tijdsperioden van 1981 en 2021 waarin de Britse geschiedenis wordt weerspiegeld in het genuanceerde verhaal. De game moet meer dan 150 beslissingspunten bevatten die je als speler tegen zult komen. Een exacte releasedatum van The Gallery moet nog volgen.