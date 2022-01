FAR: Changing Tides krijgt releasedatum

Ga op een onvergetelijke reis met jouw schip en overwin allerlei obstakels.

Vorig jaar werd het vervolg op FAR: The Lone Sails al aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Nu hebben uitgever Frontier Foundry en ontwikkelaar Okomotive bekendgemaakt dat FAR: Changing Tides op 1 maart zal verschijnen. Daarbij heeft het YouTube-kanaal Frontier ook een nieuwe trailer gedeeld. Deze is onderaan dit artikel te bekijken.

FAR: Changing Tides gaat verder op FAR: Lone Sails. In deze game verken je echter niet meer een uitgedroogde zeebodem, maar ga je het water op en trotseer je diverse stormen. Daarnaast moet je natuurlijk ook nu weer je schip onderhouden. Dit doe je door diverse onderdelen vrij te spelen, defecte onderdelen te repareren en door brandstof en onderdelen te vinden in de zee. Ook zit het spel boordevol puzzels.