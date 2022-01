Assassin’s Creed: The Ezio Collection komt volgende maand naar de Switch

Na alle geruchten is deze collectie eindelijk aangekondigd voor de Nintendo Switch.

De geruchten deden al langer de ronde, maar nu is het officieel aangekondigd. Ubisoft heeft net bekendgemaakt dat Assassin’s Creed: The Ezio Collection naar de Nintendo Switch komt. Lang wachten op deze collectie is niet nodig, want vanaf 17 februari zal het al verkrijgbaar zijn. Deze collectie komt uit 2016 en is al eerder op de PS4 en Xbox One verschenen.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection bevat de drie delen met de populaire Ezio Auditore da Firenze. Het gaat om de volgende games: Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood en Assassin’s Creed: Revelations. Daarnaast zitten bij de collectie ook alle singleplayer-DLC voor die titels en twee korte filmpjes, Assassin’s Creed Lineage en Assassin’s Creed Embers, inbegrepen.

Bekijk ook onderstaande aankondigingstrailer.