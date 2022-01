Animatiefilmpje Bidoof’s Big Stand nu te kijken

Een kleine Bidoof schopt het ver!

The Pokémon Company heeft vandaag een nieuwe animatievideo gedeeld op hun YouTube-kanaal. Om het 25-jarig bestaan van Pokémon te vieren worden er al een jaar lang allerlei animaties gedeeld. Hieronder vallen Pokémon Evolutions en allerlei PokéToons. Vandaag kwamen ze echter met een animatie die losstaat van deze namen: Bidoof’s Big Stand. Het gaat over een klungelige Bidoof die zijn plek in de wereld probeert te vinden. Het is een verdraaid schattig filmpje en zeker je tijd waard om er een paar minuten voor opzij te zetten. Wat vond jij van Bidoof’s Big Stand? Laat het ons weten in de reacties!