Pokemon Legends Arceus krijgt nieuwe trailer

Tempels verkennen in de Hisui-regio!?

Het regent Pokémon-trailers de laatste dagen. Na de overzichtstrailer en drie reclames heeft Nintendo alweer een nieuwe trailer voor Pokémon Legends Arceus gedeeld. Hoewel deze weinig nieuws laat zien, toont hij wel nieuwe beelden over het crafting-systeem. In tegenstelling tot andere Pokemon games is het in Pokemon Legends Arceus namelijk de bedoeling dat je traditionele Pokémon-items als: Poké-balls, revives en repels zelf maakt. Dit doe je met behulp van materialen die je in de wereld vindt. Zo zie je aan het eind van de trailer een werkbank die dit mogelijk maakt. Daarnaast zien we ook de ingang van wat eruit ziet als een grote tempel. Bekijk de trailer hieronder: