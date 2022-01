Nieuwe trailer van de Singapore Tour toont nieuwe track Mario Kart Tour

We mogen ons verheugen op een nieuwe baan én personage.

Ondanks dat er inmiddels geruchten rondgaan over de ontwikkeling van Mario Kart 9, zullen we daar voorlopig nog wel even op moeten wachten. Waarom in de tussentijd Nintendo’s mobiele game Mario Kart Tour niet eens een kans geven? De game verscheen alweer terug in 2019 maar wordt nog altijd met regelmaat voorzien van nieuwe content.

Morgen zal de Singapore Tour van start gaan en deze brengt niet alleen een nieuw parcours met zich mee, voor het eerst kunnen we dan ook racen met ‘vacation Luigi’. De nieuwe baan die erbij komt is Singapore Speedway. De nieuwe content kun je in onderstaande trailer bekijken.

Speel jij nog wel eens Mario Kart Tour? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!