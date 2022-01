Pokémon Legends Arceus krijgt drie nieuwe reclames

Bekijk nog meer van de Hisui-regio!

Over drie weken is het zover! Na jaren wachten en fantaseren kunnen we eindelijk aan de slag met de allereerste open wereld Pokémon-game! Omdat de release van deze lang verwachte game steeds dichter in de buurt komt maakt de marketingtrein van de game al overuren. Want naast de overzichtstrailer, die eerder al verscheen, heeft Nintendo nu ook drie nieuwe reclames voor de game gedeeld op hun Japanse YouTube-kanaal. Deze zijn onder dit artikel te vinden.

In de reclames zien we nog meer van het nieuwe combat-systeem, de Hisui-regio en de manieren waarop we die ter land, ter zee en in de lucht kunnen verkennen. Kun jij ook niet wachten om vliegend met een Braviary een oude versie van de Sinnoh-regio te verkennen? Laat het weten in de reacties.