Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 4.2 GigaByte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de tweede week van het nieuwe jaar een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel Mega- of GigaByte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Guild of Ascension, maar liefst 4.2 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Math Gym, maar 60 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Guild of Ascension – 4.2GB

Merek’s Market – 2.1GB

Pandemic Shooter – 1.6GB

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – 1.4GB

Star Balls – 1.3GB

Kubi Adventures – 950MB

ESCHATOS – 586MB

Kittens and Yarn – 258MB

RPGolf Legends – 245MB

Dragon Hills 2 – 245MB

Dobo’s Heroes – 215MB

Kansei: The Second Turn HD – 207MB

Pixel Game Maker Series Game Battle Tycoon – 165MB

Math Gym – 60MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!