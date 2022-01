Bekijk hier gameplaybeelden van Dead Cells The Queen & The Sea

Geniet hier van een kwartiertje aan gameplay!

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden toen Dead Cells op Nintendo’s hybride console uitkwam. De game verscheen namelijk in 2018 en in de tussentijd heeft het spel al meerdere keren DLC mogen ontvangen. Afgelopen week was het op 6 januari wéér raak, want op die dag verscheen de The Queen & The Sea-DLC. Echter is het soms ingewikkeld om een aankoop te doen zonder dat je eerst gameplay hebt kunnen zien. Gelukkig schiet het YouTube-kanaal Nindie Spotlight daarbij te hulp aangezien het kanaal maar liefst een kwartiertje aan gameplaybeelden online heeft gezet.

Ben je benieuwd geworden naar de nieuwe DLC van Dead Cells? Bekijk dan onderstaande video.