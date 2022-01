[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 2

Op zoek naar iets nieuws? Bekijk hier wat er komende week uitkomt!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Astroneer

Verschijnt op: 13 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €27,99

Verken en vorm afgelegen werleden! In Astroneer speel je een astronaut die de grenzen van de ruimte aan het ontdekken bent. Het is namelijk de 25e eeuw, een tijd van grote intergalactische ontdekkingen. Overleef barre omstandigheden, bouw unieke boven- en ondergrondse basissen en zet je leven op het spel om zeldzame ontdekkingen te doen. Ontrafel jij de mysteries van het universum?

Headland

Verschijnt op: 13 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Headland speelt zich vooral af in het hoofd van het hoofdpersonage. Dit personage, Nor, is namelijk zijn fantasie kwijtgeraakt door een onbekende kracht. Zijn kleurrijke fantasie leven is hierdoor afgepakt, maar met het laatste beetje creativiteit dat je nog hebt ga je dat terughalen. Verken de Headland eilanden en vecht tegen monsters om je krachten sterker te maken. Verzamel blauwdrukken, help de bewoners van Headland en ontdek wat de sinistere Pale Guard nu eigenlijk wil. Verder is er een ‘dans’-button, dus het moet helemaal goed komen!

Nova-111

Verschijnt op: 13 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Nova-111 is een quirky sci-fi strategy game waarin jij een klein oranje ruimteschip bestuurt. Verken vreemde buitenlandse planeten en vecht met aliens in gevechten die turn-based met real-time gameplay weten te combineren. Gebruik je creativiteit in je queeste om de wetten van ruimte en tijd weer heel te maken. En om natuurlijk alle wetenschappers te redden die verdwenen zijn tijdens universums grootste wetenschappelijke experiment.