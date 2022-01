Math Gym verschijnt begin februari op de Nintendo Switch

Een gezond brein is belangrijk!

Uitgever en ontwikkelaar Hook Games heeft inmiddels al een aantal verschillende games naar de Nintendo Switch gebracht. Ze hebben al meerdere puzzelspelletjes op hun naam staan en daar komt begin volgende maand weer een nieuwe bij, namelijk Math Gym. Kort geleden is dit rekenspelletje namelijk in de sectie binnenkort verkrijgbaar te zien in de Nintendo eShop. Hierdoor weten we dat Switch-bezitters vanaf 4 februari aan de slag kunnen gaan met deze Math Gym. De titel gaat voor een klein bedragje van €3,99 over de digitale toonbank.

In Math Gym train je jouw brein door verschillende soorten rekensommen op te lossen. Weet jij bijvoorbeeld zonder rekenmachine uit te rekenen wat 82 + 62 is. Kies uit verschillende moeilijksheidsgraden en bovendien kun je kiezen of je 60 seconde wilt spelen, 25 vragen wilt beantwoorden of oneindig door wilt gaan. Gaat het jou lukken om een superhoge score te behalen?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.