Gratis update van Embr brengt een nieuwe modus met zich mee

Download de gratis update en ga aan de slag met de zogenoemde Secret Hosr-modus!

Een paar maanden geleden, op 23 september, verscheen Embr op Nintendo’s hybride console. Het spel is dus al een tijdje uit, maar vandaag kwam het nieuws naar buiten dat de game vandaag een gratis update heeft gekregen. Deze update brengt een nieuwe modus, genaamd Secret Hosr, met zich mee. Voorheen was het alleen mogelijk om samen te werken als een team, maar door middel van de update te downloaden kun je ook tegen elkaar werken en bovendien zijn er nu langere missies beschikbaar. Embr gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar is ook fysiek verkrijgbaar.

In Embr is het de bedoeling om de levens van talloze mensen te redden en moet je in de tussentijd, zoals een echte brandweerman betaamt, gevaarlijke vuren blussen. Als brandweerman wordt er van je verwacht dat je gaslekken kunt repareren en deuren kunt neertrappen. Gelukkig hoef je niet alles alleen op te lossen, want je kunt samen met drie andere spelers van het spel genieten.

Ben je benieuwd geworden naar deze nieuwe modus? Bekijk dan onderstaande trailer.