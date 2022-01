Derpy Conga komt volgende maand naar de Nintendo Switch

Hand in hand kunnen we samen de kleurrijke wereld redden!

Misschien ben je de game met de naam Derpy Conga van uitgever en ontwikkelaar Giant Door al een tijdje vergeten en dat is echt zo gek nog niet. Het platform-puzzelspel werd namelijk in juni 2020 aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Op dat moment was het de bedoeling dat Derpy Conga in 2021 speelbaar werd op de Nintendo Switch, wat helaas niet is gelukt. Inmiddels is de titel verschenen in de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort verkrijgbaar, waardoor we weten dat Switch-bezitters op 10 februari de game kunnen spelen. Het spel gaat voor een bedrag van €15,99 over de digitale toonbank, maar als je niet kunt wachten kun je altijd aan de slag met de gratis demoversie.

Zoals in het logo van Derpy Conga te zien is gaat dit platform-puzzelspel over het belang van een goede vriendschap. Daarom kun je in deze game zowel alleen spelen of samen met een vriend hand in hand de kleurrijke wereld te redden. Dit doe je door verschillende puzzels op te lossen waar elkaars vaardigheden goed van pas komen. Bovendien heeft deze titel muziek met meerdere lagen die verandert zodra je meerdere handen vast weet te houden.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.