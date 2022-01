Bekijk hier gameplaybeelden van RPGolf Legends

Geniet hier van ruim 30 minuten aan gameplay!

Eind september werd er bekendgemaakt dat RPGolf, dat in 2018 verscheen, een vervolg zou krijgen met de naam RPGolf Legends. Hoewel de releasedatum van 20 januari pas over twaalf dagen is, zijn er toch al gameplaybeelden online verschenen. Het YouTube-kanaal Handheld Players heeft namelijk ruim 30 minuten aan beelden online gezet. RPGolf Legends zal voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank gaan, al krijg je 20% korting als je de titel vooraf bestelt.

Zoals de titel van RPGolf Legends al doet vermoeden is het spel een combinatie van RPG en golf. In de game kun je dus ook de nodige avonturen verwachten. Je ontdekt een unieke wereld waarin je vele vrienden en vijanden ontmoet terwijl je werkt aan jouw vaardigheden. Speel samen of alleen, rij in golfkarretjes of zeppelins en versla de bazen die je onderweg tegenkomt. Weet jij een legende te worden in dit actieve golfavontuur?

Ben je benieuwd geworden naar RPGolf Legends? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden.