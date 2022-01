Uitgever Indienova deelt launchtrailer voor Heaven Dust 2

Ga nu aan de slag met deze liefdesletter aan klassieke survival-horrorgames!

Heaven Dust 2 is een nieuwe survival-horrorgame van ontwikkelaar One Gruel Studio, die nu te downloaden in de Nintendo eShop. Om de release van de game te vieren heeft uitgever Indienova een launchtrailer van de game gedeeld op hun YouTube-kanaal. Deze is hieronder te bekijken.

Heaven Dust 2 is een vervolg op het originele Heaven Dust uit 2020 (die ook in de eShop verkrijgbaar is voor €6,59). Volgens ontwikkelaar One Gruel Studio is het een liefdesletter aan klassieke survival-horrorgames. Dit zie je het best terug in het top-down camerastandpunt van de game die erg doet denken aan de oude Resident Evil-games. Dit is echter niet het enige dat de game weg heeft van Capcom’s populaire survival-horrorserie. Zo zit er ook een resource management-systeem in de game, die ervoor zorgt dat je strategisch zal moeten nadenken over wat je wel en niet meeneemt tijdens je levensgevaarlijke reis. In Heaven Dust 2 neem je het weer op tegen hordes zombies, maar naast het uitroeien van de ondoden is er genoeg ruimte om de duistere wereld te verkennen. Deze zit namelijk boordevol puzzels en geheimen.

Heaven Dust 2 is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop voor tijdelijk maar €13,49. Ga jij met deze liefdesletter aan survival-horrorgames aan de slag? Laat het ons weten in de reacties.