Pokémon Legends: Arceus krijgt overzichtstrailer

Bekijk hier zes minuten vol (nieuwe) beelden van deze Pokémon-game.

Over precies drie weken komt Pokémon Legends: Arceus uit voor de Nintendo Switch. Deze game zal echter een compleet nieuw avontuur bieden en veel standaard mechanics zijn veranderd. Het is aan jou om de Hisui-regio, welke in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl bekend staat als Sinnoh, te ontdekken. Dit doe je echter niet alleen door Pokémon te vangen, maar je zult ook de eerste Pokédex van deze regio moeten vullen door onder andere onderzoekstaken uit te voeren.

Nintendo heeft vandaag een nieuwe trailer vrijgegeven waarin veel elementen uit deze game (nogmaals) worden getoond. Zo kun je onder andere zien hoe je Pokémon kunt vangen, maar ook dat Pokémon jou kunnen begroeten, vluchten of zelfs aanvallen als je ze in het echt tegenkomt. Het is dus belangrijk om goed te bestuderen hoe jij een Pokémon het best kunt vangen. Daarnaast wordt ook de nieuwe manier van vechten getoond, evenals Jubilife City en alle aanpassingsopties voor jouw personage. Je kunt de volledige trailer hieronder bekijken.