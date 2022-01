Gerucht: Mario Kart 9 is in ontwikkeling en bevat unieke twist

Komt er een gloednieuwe Mario Kart naar de Nintendo Switch?

Mario Kart 8 Deluxe verscheen kort na de lancering van Nintendo’s hybride console en doet het nog altijd goed op het gebied van verkopen. Is een nieuwe Mario Kart-titel voor de Nintendo Switch dan wel logisch? Volgens een nieuw gerucht is Mario Kart 9 al actief in ontwikkeling. Dit nieuwe deel zou bovendien een nieuwe twist bevatten én mogelijk dit jaar al getoond worden. Met deze informatie kwam Serkan Toto van consultant Kantan Games in een interview op Games Industry naar buiten. De beste man is tevens een analist van de Japanse gamesindustrie.

Veel meer is er momenteel nog niet bekend. Toto verwacht niet dat de game al in 2022 uitkomt, maar de kans is volgens hem zeker aanwezig dat Nintendo het spel dit jaar wel gaat teasen. Wat de unieke twist precies is, dat is voor nu ook nog een vraag. We zullen voorlopig dus moeten afwachten of er meer informatie naar buiten komt.

“Ik ben me ervan bewust dat Mario Kart 8 Deluxe nog altijd zeer goed verkoopt op de Switch, maar Mario Kart 9 is actief in ontwikkeling (en komt met een nieuwe twist).” Serkan Toto tegenover Games Industry