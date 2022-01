E3 zal ook dit jaar niet fysiek plaatsvinden

Hoogstwaarschijnlijk zal er wel een digitaal evenement zijn.

De afgelopen twee jaar zijn er al diverse evenementen in fysieke vorm geannuleerd vanwege het coronavirus. Ook E3 had de afgelopen twee jaar al last van de gevolgen hiervan. In 2020 werd het evenement zelfs helemaal geannuleerd, terwijl het evenement vorig jaar doorging in digitale vorm. Ook dit jaar zal het evenement niet in fysieke vorm plaatsvinden. De ESA, de organisatie achter E3, zegt hierover het volgende:

Vanwege de aanhoudende gezondheidsrisico’s rondom het coronavirus en de mogelijke impact ervan op de veiligheid van exposanten en aanwezigen, zal E3 dit jaar niet in fysieke vorm plaatsvinden. We blijven ongelooflijk enthousiast over de toekomst van E3 en kijken ernaar uit om binnenkort meer details aan te kondigen. ESA – 6 januari 2022

Of en hoe E3 dit jaar zal plaatsvinden, blijft nog even onduidelijk. Wel heeft VentureBeat navraag gedaan bij de ESA of er een fysiek evenement zal komen. De ESA heeft hierop geantwoord dat het “enorm enthousiast is over de mogelijkheden van een online evenement”. Hierdoor lijkt het er dus op dat E3 ook dit jaar weer digitaal zal plaatsvinden, echter moeten we de details nog afwachten.