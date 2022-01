Team Asano komt met meerdere games in 2022

Dat noemen we nog eens goede voornemens!

In het RPG-genre is studio Team Asano niet de minste. Zo is de studio verantwoordelijk voor de lovend ontvangen titels in de Bravely Default-serie maar komen ze in maart dit jaar ook met Triangle Strategy, een gloednieuwe strategische RPG voor Nintendo’s hybride console. Nu 2022 net is begonnen heeft Team Asano de verwachtingen voor dit jaar via Twitter alvast hoog gelegd. De studio zou dit jaar namelijk met meerdere titels komen, waarbij de aankomende game Triangle Strategy niet wordt meegerekend.

De Tweet kun je hieronder lezen en, ondanks dat je er zelf waarschijnlijk weinig van zult begrijpen, helpen wij je een handje. Team Asano laat weten dit jaar meerdere titels te willen aankondigen en uitbrengen. Ook bedanken ze in hun Tweet iedereen voor de verschillende nieuwjaarswensen. Specifieke titels worden tot nu toe nog niet genoemd, maar daar zal later dit jaar ongetwijfeld verandering in komen.

Waar hoop jij op? Laat ons hieronder weten welke titel(s) jij graag van Team Asano zou willen zien!