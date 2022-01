New Pokemon Snap is “vrucht van vele jaren vallen en opstaan”

Er is zelfs overwogen het basisconcept te veranderen

Vorig jaar kwam New Pokemon Snap uit. Na jaren wachten kreeg de originele N64 Pokemon spin-off eindelijk een vervolg. Uit een interview van het Japanse gamemagazine Famitsu blijkt nu dat men al eerder een vervolg overwoog. Je zou denken dat de WiiU met zijn gyroscoop en tweede scherm de perfecte console voor een vervolg op Pokémon Snap zou zijn. The Pokemon company dacht hier echter anders over. Ze hebben er namelijk gedurende de GameCube, Wii en de WiiU-periode over nagedacht om een nieuw deel te maken. Volgens New Pokemon Snap director Haruki Suzaki was het op voorgaande hardware niet mogelijk om hun doel te bereiken. Ze waren op den duur zelfs van plan het basisconcept te veranderen. Volgens Ishihara, de president van The Pokemon Company, was New Pokemon Snap ” vrucht van vele jaren vallen en opstaan”.

“Met de komst van iedere console, of het nou de GameCube of de Wii was, hebben we het over een vervolg gehad. Foto’s maken is iets heel alledaags geworden en de nieuwigheid is er een beetje vanaf. Het was daarom een lastig concept om hier een nieuwe game omheen te ontwerpen. Er zijn veel gesprekken geweest over hoe de gimmick nu zou werken. Dit maakte het starten van de ontwikkeling erg lastig. De game was vrucht van vele jaren vallen en opstaan. We hadden eindelijk een concept gevonden dat werkte op de Switch!

“Het is meer dan 20 jaar geleden sinds de release van Pokémon Snap op de N64. Het probleem waar we tijdens de ontwikkeling tegenaan liepen is of we het basisconcept van de originele game moesten veranderen. Het was een mooie manier voor ons om op de eerste game te reflecteren en dit had een grote invloed op de ontwikkeling. Hoe meer we hoorden over wat er gebeurde tijdens de ontwikkeling van de laatste game, hoe meer we ons realiseerden dat het moest blijven bij het concept van de originele game. Vanaf daar was het zoeken naar manieren waarop we het basisconcept konden uitbouwen naar iets dat paste binnen het fotografielandschap van vandaag”.

