Komt Zombie Army 4: Dead War binnenkort naar de Switch?

Een PEGI rating suggereert van wel!

Zomby Army 4: Dead War komt alweer uit 2020, waar het in februari van dat jaar werd uitgebracht. De game verscheen toen op PS4, Xbox One en Steam, maar een Switch versie bleef weg. Daar gaat nu misschien verandering in komen. Net voor het einde van het jaar verscheen een PEGI classificatie voor de Switch-versie. Nu hoeft dat niets te betekenen, maar vaak betekent dit dat er een grote kans bestaat dat de game binnenkort uitkomt. Aangezien de Switch in 2020 wel de Zombie Army Triology kreeg zou het ons niets verbazen. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!

Zombie Army 4: Dead War is een game van dezelfde makers als Sniper-Elite 4. Het is dan ook een shooter, maar in plaats dat je het tegen mensen opneemt, heb je hier te maken met de ondode troepen van Hitler! De game speelt zich namelijk af in 1940, waar je vecht voor zowel je eigen leven als dat van de gehele mensheid. Speel door het intense verhaal met 1 tot 4 spelers, waarin je het opneemt tegen vele verschrikkelijke occulte vijanden. Hieronder kun je de PS4 launchtrailer bekijken om een idee te krijgen van de game.