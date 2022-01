Geanimeerde trailer Dead Cells DLC: The Queen & The Sea

Een nieuwe reden om terug te keren naar deze toffe rogue-lite!

De nieuwe DLC van populaire rogue-lite game Dead Cells is nu verkrijgbaar. Deze betaalde DLC, The Queen & The Sea genaamd, brengt o.a. nieuwe wapens, nieuwe biomes en een nieuw einde met zich mee. Om de release te vieren heeft Motion Twins verder een nieuwe trailer online gezet, welke geheel geanimeerd is. Een gameplay trailer verscheen vorige maand.

Dead Cells kwam iets meer dan 3 jaar geleden uit op de PS4, Xbox One en Nintendo Switch. De game heeft sindsdien verschillende betaalde en onbetaalde DLC’s gekregen, welke allemaal zeer goed ontvangen zijn. In deze laatste DLC worden twee nieuwe biomes geïntroduceerd: The Infested Shipwreck and The Lighthouse. De eerste is een verrot schipwrak waar griezelige eldritch horrors rondspoken. In de tweede probeer je de top van een vuurtoren te bereiken, terwijl je wordt achterna gezeten door een allesverslindend vuur. Combineer dit alles met vele nieuwe wapens, vijanden en een nieuw huisdiertje, en je hebt weer een volle DLC. Heb je de game en/of de DLC’s nog niet? Geen probleem. Een bundel met de game en alle DLC’s is nu live voor €32,99. De drie DLC’s zijn samen €11,99.