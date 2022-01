Excite Truck-ontwikkelaar Monster Games opgekocht door iRacing

Een oude vriend van Nintendo heeft een nieuw thuis gevonden.

Nintendo fans die zijn opgegroeid met de Wii zullen wellicht bekend zijn met ontwikkelaar Monster Games. Hun voornaamste bijdrages aan Nintendo waren Excite Truck en Excitebots: Trick Racing, de opvolgers van de oude NES-game Excitebike. Toch is het al weer een tijdje geleden dat Monster Games heeft samengewerkt met Nintendo. Op de 3DS hebben ze nog Pilotwings Resort, Donkey Kong Country Returns 3D en Xenoblade Chronicles 3D ontwikkeld. Sinds 2015 lagen de samenwerkingen echter weer op een laag pitje en heeft Monster Games niet meer aan Nintendospellen gewerkt.

Er lijkt nu dan ook een definitief einde aan die samenwerkingen te zijn gekomen. Op 4 januari kondigde online racing-gigant iRacing aan dat ze Monster Games hadden opgekocht. Monster Games is een zeer ervaren ontwikkelaar op het gebied van racing games, dus iRacing beschouwt de studio als een zeer gunstige aanwinst. Hoewel nieuwe samenwerkingen met Nintendo vooralsnog niet volledig uitgesloten kunnen worden, lijkt het dus wel steeds onwaarschijnlijker. Dat betekent helaas dat er waarschijnlijk ook geen nieuwe Excite-spellen in het verschiet zullen liggen. Wat vind jij van de opkoping van Monster Games? Had je graag een nieuwe Excite-game gezien? Denk je dat zo’n spel er nog gaat komen? Laat het ons weten in de reacties!